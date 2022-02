L’americanaha firmato una partnership strategica conper far crescere il marchio, acquisito daper 2,5 miliardi di dollari alla fine dello scorso anno.New Guards Group - la holding dia cui fanno capo marchi come- sarà un partner operativo di Reebok per l’Europa: si occuperà dei negozi retail del marchio, dell’e-commerce e del wholesale.Il gruppo controllato dal marketplace Farfetch dovrà inoltre creare l’occasione di nuove collaborazioni per, in analogia con quanto avvenuto per l’estate 2020 con la maison parigina, che fa parte del gruppo italiano(nella foto).L’accordo tra Abg e New Guards Group sarà efficace quando la proprietà di Reebok sarà effettivamente trasferita alla società di brand management di New York. Il periodo ipotizzato è il primo trimestre di quest’anno.

e.f.