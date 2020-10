«La Regione Toscana e il Comune di Barberino del Mugello ci stanno dando il loro sostegno - ha spiegato

di Firenze e Prato -. Speriamo che nell'arco di questi giorni qualcuno si faccia avanti, altrimenti scatteranno le procedure fallimentari».





Da parte dei sindacati c'è comunque l'impegno a verificare tutte le opportunità di salvaguardia dei posti di lavoro, qualora si avessero manifestazioni di interesse per l'azienda.





Purtroppo, ha ricordato Valacchi, Rifle è una realtà in crisi da tanto tempo e il Covid ha accelerato una situazione già difficile.





Lo scorso 18 maggio, infatti, la società aveva avanzato domanda di concordato in continuità al Tribunale di Firenze e nel luglio scorso era stata avviata la cassa integrazione per tutti e 96 i lavoratori. A settembre era arrivata la richiesta di aiuto da parte dei sindacati alla Regione Toscana, che aveva aperto un tavolo di crisi. Ma il piano di rilancio e di ristrutturazione del debito non c'è stato e il 30 settembre è giunta la sentenza del Tribunale di Firenze.





Fondato nel 1958 dai fratelli

, il marchio Rifle era diventato un riferimento della moda italiana. Negli anni Settanta i cinque tasche del brand spopolavano nei Paesi dell'Europa dell'Est, tanto che a quei tempi

era divenuto sinonimo di jeans. Nel 1990 l'azienda produceva milioni di capi l'anno.





Poi è iniziato il declino. Una parabola discendente a cui sembrava che l'apertura del capitale nel 2017 alla svizzera

(entrata prima con un 44% e salita al 55% l'anno dopo) potesse porre rimedio, portando nuova verve al marchio, che nel 2018 fatturava 16 milioni di euro con una perdita di 3,3 milioni, complice l'arrivo alla guida di

.





L'inizio di un nuovo percorso che ha visto in campo investimenti mirati al wholesale e all'internazionalizzazione, la sigla di nuove licenze e la scommessa sulla digital transformation, prima che l'uragano Covid si abbattesse sulla già fragile realtà.





L'assetto societario vede la famiglia Fratini detenere il 45% della label, con il subentro al posto di Kora della nuova società

che ha acquisito le quote della realtà svizzera.

c.me.

