Si aggiunge un’altra azienda del made in Italy al portafoglio di Holding Industriale (Hind), società nata nel 2011 con l’obiettivo di investire nelle Pmi del Paese favorendo processi di crescita, internazionalizzazione e ricambio generazionale.

Tramite la controllata Holding Moda ha infatti acquisito il 50% di Valmor, calzaturificio con sede nel comune di Civitanova Marche, all’interno del distretto calzaturiero fermano-maceratese, che vanta un’elevata specializzazione nella produzione e commercializzazione di sneaker uomo e donna di alta qualità.

Un’operazione che segna l’ingresso della società nel settore calzaturiero, portando a compimento il percorso strategico di diversificazione e integrazione della propria offerta con il presidio di tutti i segmenti della moda di lusso (abbigliamento, pelletterie e calzature): un iter che porterà HModa a raggiungere un fatturato consolidato stimato di 120 milioni di euro nel 2021, con una manodopera specializzata di oltre 400 addetti, suddivisi in tre regioni italiane (Toscana, Veneto e Marche).

Con l’arrivo di Valmor, Holding Moda sale infatti sette società partecipate: le altre sono Uno Maglia (lavorazioni in jersey), Alex & Co. (capi di abbigliamento in pelle), Rbs (capispalla), Albachiara (abbigliamento leggero donna), Gab (pelletteria), Project Officina Creativa (denim).

«Siamo molto soddisfatti di accogliere Valmor in Holding Moda, considerate le prospettive di continua crescita del settore delle calzature, di sempre maggior importanza strategica per le grandi aziende del lusso - commenta Claudio Rovere, fondatore e presidente di Hind e di Holding Moda -. Ampliare l’offerta del gruppo con i prodotti e l’expertise di Valmor ci permetterà di presidiare ogni segmento della moda di lusso con sette eccellenze manifatturiere, restando fedeli ai nostri valori di qualità e artigianalità, tipici del made in Italy».



«Questa nuova operazione, la terza finalizzata quest’anno - aggiunge - rappresenta quindi una pietra miliare per Holding Moda e un nuovo punto di partenza per un progetto industriale contraddistinto da un orizzonte temporale di lungo periodo e da un percorso di crescita sostenibile e virtuoso».

Fondata negli anni Sessanta dal suocero e padre degli attuali responsabili, Mauro Finocchi e Fiorella Torresi, Valmor è stata tra le prime aziende calzaturiere a mettere a disposizione dei grandi marchi del lusso il proprio know how.

All’inizio degli anni 2000, sotto la guida dei due imprenditori, l’azienda si è opposta alle tendenze di delocalizzazione del settore calzaturiero e ha scelto di puntare con decisione sul made in Italy, migliorando continuamente qualità ed efficienza del processo produttivo e abbandonando progressivamente la produzione a marchio proprio, specializzandosi nella realizzazione di sneaker conto terzi per alcuni dei più importanti brand internazionali del lusso.

Grazie agli investimenti in spazi, manodopera e tecnologia, Valmor ha accresciuto via via la propria capacità produttiva, oggi superiore alle 1.200 paia di scarpe al giorno, assemblate da oltre 100 addetti lungo la manovia proprietaria di oltre 50 metri, presente nello stabilimento di 4mila metri quadrati a Civitanova.

L’azienda stima di chiudere il 2021 con un fatturato di circa 30 milioni di euro e una produzione di oltre 200mila paia di scarpe, «numeri - sottolineano i vertici - di gran lunga superiori a quelli del 2019».

In linea con la filosofia di continuità operativa definita da Holding Moda, Mauro Finocchi e Fiorella Torresi proseguiranno nello sviluppo e nella gestione aziendale, affiancati da Giulio Guasco, amministratore delegato di Holding Moda.