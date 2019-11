Il cda di Piquadro ha approvato il bilancio semestrale terminato il 30 settembre. Il risultato netto è negativo per quasi 3 milioni di euro (-2,7 milioni se si esclude l’impatto del nuovo principio Ifrs 16, relativo ai criteri contabili sul leasing).

Come già reso noto il 30 ottobre, i ricavi del periodo sono aumentati del 16,9% a 77,86 milioni di euro.

L’ebitda si è attestato a 8,24 milioni. Senza l’impatto dell’applicazione del principio contabile Ifrs 16, il margine operativo lordo è salito a 0,99 milioni di euro, dal precedente rosso di 0,26 milioni.

In particolare, l’ebitda adjusted del marchio Piquadro ha realizzato un +3,6% a 5,72 milioni, quello di The Bridge si è portato a 1,25 miliardi, in aumento del 9,8%, mentre quello della new entery Lancel (nella foto la borsa Premier Flirt) è stato negativo per 5,99 milioni, ma in miglioramento dal rosso precedente di 6,9 milioni. L’ebit adjusted semestrale dell’azienda bolognese è di -0,84 milioni: anche questa voce di bilancio risente del contributo negativo della maison Lancel.

«Nonostante il forte impatto dei costi per il rilancio della maison Lancel, il semestre si è chiuso in modo decisamente positivo - commenta Marco Palmieri, presidente e ceo di Piquadro -. La Maison Lancel, sulla quale in questo momento sono concentrati i nostri sforzi, riporta un incremento dei ricavi malgrado la razionalizzazione della distribuzione: un segnale cruciale per la valutazione del turnaround, a cui lavoriamo dall’acquisizione».



«Anche il fatturato del marchio The Bridge registra una crescita a doppia cifra, spinto dai canali dos e wholesale, nonché dalle ottime performance dell’e-commerce. Il marchio Piquadro si riconferma solido nel suo costante trend di sviluppo e saldo sotto il profilo della redditività, nonostante il considerevole incremento dei costi per l’advertising, la ricerca e lo sviluppo e il potenziamento manageriale».

Il management conferma per la fine dell’esercizio (a marzo 2020) la previsione di un fatturato oltre i 160 milioni di euro. L’ebitda esclusi gli effetti dell’Ifrs 16 dovrebbe tornare su valori positivi.