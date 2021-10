La torinesespazia nella pelletteria di alta gamma con l’acquisizione del 54% della toscana. «Con questo accordo - spiega, ceo di Pattern - continuiamo il piano di sviluppo del Polo italiano della progettazione del lusso iniziato nel 2017. Riteniamo che si debba partire dall’eccellenza progettuale, per mantenere le competenze produttive e che Idee sia un esempio quasi unico nell’ambito della pelletteria di lusso. Sono contento che dopo Piemonte, Umbria ed Emilia-Romagna si investa su un distretto così importante come la Toscana».

Fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto (tutt’ora soci di maggioranza), Pattern è attiva nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di abbigliamento per prestigiosi marchi di alta gamma (prime linee uomo e donna) e include nel suo polo realtà come la umbra Roscini Atelier (rilevata nel 2017) e il produttore di maglieria di lusso S.M.T. (dal 2019).

Valori fondamentali dichiarati dal gruppo, che ha archiviato il critico 2020 sfiorando i 54 milioni di euro di fatturato (-3% sul 2019), sono la valorizzazione delle persone, la tecnologia e la sostenibilità. A proposito di quest’ultimo pilastro l’azienda fa sapere di avere raggiunto operativamente la Carbon Neutrality nello stabilimento di Torino, in anticipo sul piano quinquennale “From Red To Green Carpet” lanciato nel 2019.

Per quanto riguarda Idee Partners, l’obiettivo della nuova proprietà è allineare la società riguardo lo studio, la progettazione, la programmazione e l’implementazione di tecniche sostenibili e di riciclo sui leather goods.

In quest’ottica a Scandicci (Firenze) è in costruzione una nuova sede di Idee Partners: sarà un hub di 4.000 metri quadrati low impact grazie alla tecnica di costruzione a secco, che permette il riutilizzo dei materiali (in alto, un rendering).