Richemont corre in Borsa, dopo la pubblicazione dei risultati annuali, che hanno rivelato un recupero della holding del lusso in Cina e una domanda robusta in Europa. In mattinata le azioni del gruppo elvetico registrano un rialzo del 6,5%, al prezzo di 159,15 franchi svizzeri per azione.



Nell’esercizio terminato il 31 marzo le vendite globali sono aumentate del 19% a 19,95 miliardi di euro: una cifra record nella storia dell’azienda che controlla marchi come Cartier, Van Cleef & Arpels, Baume & Mercier, Chloé e Dunhill. Il dato è superiore alle attese degli analisti che, in media si aspettavano la cifra di 19,56 miliardi (fonte: FacSet) e riflette un incremento del 14% sull’anno prima, a cambi costanti.



Le vendite retail, in particolare, sono aumentate del 17% senza l’effetto valute e hanno raggiunto il 68% del fatturato totale. Il wholesale ha segnato un +8% e le vendite online (la piattaforma Watchfinder e i canali diretti dei brand in portafoglio) un +6%.



Tutti i principali mercati hanno contribuito alla performance del fatturato. In Asia-Pacifico, il maggiore mercato, Richemont ha registrato un +1% a cambi costanti, a 7,9 miliardi di euro, beneficiando della riapertura della Cina nell’ultima parte dell’esercizio fiscale. Nelle Americhe, secondo mercato con un volume d’affari di 4,47 miliardi di euro, il gruppo è cresciuto del 14% e in Europa ha registrato un +30% a 4,37 miliardi. Il Giappone è risultato il mercato più dinamico, con un +56% a cambi costanti, a 1,6 miliardi, mentre la crescita in Medio oriente e Africa è stata del 13% a 1,56 miliardi.



A livello merceologico spicca il +16% dei gioielli (a valute invariate), seguiti dal +13% della voce “Other” (Watchfinder e i marchi della moda e degli accessori) dal +8% degli orologi.



Per la società di Ginevra è stato un anno record anche sul fronte dei profitti operativi, pari a 5 miliardi di euro, in aumento del 34% rispetto al fiscal year precedente e superiori ai 4,81 miliardi attesi dagli analisti.



I profitti dell’attività tipica sono aumentati del 60% a 3,9 miliardi. La perdita dalle attività discontinue ammonta invece a 3,6 miliardi ed è riconducibile al business di Ynap (risultato operativo e oneri non cash per il trasferimento degli asset), il cui 47,5% è stato ceduto in agosto a Farfetch, mentre un altro 3,2% è andato a Symphony Global, veicolo d’investimento di Mohamed Alabbar, a capo della società del real estate Emaar di Dubai. L’effetto è che l’utile annuale di Richemont è crollato dell’86% a 301 milioni.

Nonostante il contesto di volatilità economica e di incertezza politica, il chairman Johann Rupert ha fiducia nelle maison in portafoglio, «ben posizionate per rispondere a una forte domanda, guidata da un significativo recupero del turismo cinese».



Nella foto in alto, la collezione Flowerlace di Van Cleef & Arpels