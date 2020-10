StreetTrend, la società statunitense specialista nelle calzature fondata dal veterano Wayne Kulkin (ceo per più di 25 anni di Stuart Weitzman) passa al 90% di P448, il marchio di luxury sneaker lanciato nel 2014 dai forlivesi Marco Samorè e Andrea Curti. Quest’ultimo, come ha spiegato la società a fashionmagazine.it, resterà socio con il 10%.

Kulkin si era imbattutto in P448 già nel 2017, durante un suo viaggio di ricerca in Italia, in seguito al quale scattò un accordo per la distribuzione del brand in Nord America, Regno Unito, Hong Kong e Cina.

Nel 2018 un secondo step, grazie all’asse italo-americano tra StreetTrend e il fondo di investimento Panda, guidato da Paolo Griffo, che insieme avevano rilevato la maggioranza del marchio (StreetTrend il 30% e Panda il 35%, mentre la quota residua era in mano alla società NoThanks dei due fondatori).



Ora un altro passaggio di mano, con il 90% delle quote che passano sotto la “giurisdizione” di Kulkin, titolare, oltre che di P448, del footwear PS821.

Prima della pandemia gli obiettivi per le sneaker P448 - che ha bruciato i tempi con tassi di crescita del 40% anno su anno e ora è presente in 800 negozi, tra cui Printemps, LuisaViaRoma e La Rinascente - erano di raggiungere i 50 milioni di euro di fatturato entro i prossimi due-tre anni.

Dopo aver aperto una showroom a Palazzo Serbelloni in corso Venezia, nel 2019, il marchio forlivese ha inaugurato il suo primo monomarca nel Brera district lo scorso 15 febbraio: un progetto dedicato alle collezioni uomo, donna e bambino e firmato in collaborazione con lo studio di architettura Piuarch.