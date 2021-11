Portare a termine il nuovo centro distributivo in Toscana e destinare almeno 70 milioni all'integrazione verticale. Tutto nel 2022. Sono questi gli impegni presi da Massimo Vian, ex ceo di Luxottica e da 18 mesi Industrial director del gruppo Prada.



«L'azienda vuole investire ulteriormente sulla sua integrazione verticale. Questo avverrà anche attraverso acquisizioni strategiche», ha affermato il manager durante il Capital Markets Day, organizzato oggi a Milano da Prada.



«Abbiamo già messo sul piatto 80 milioni di euro tra il 2019 e il 2021 e intendiamo stanziarne altri 70 l'anno prossimo», ha confermato Vian, aggiungendo che tra gli obiettivi a medio termine della società in fatto di produzione c’è la riduzione del 30% del time to market.





«Una leva strategica - ha spiegato - sia quando bisogna rifornire un pop up, dove i tempi di consegna devono essere rispettati appieno, sia quando si tratta di prodotti continuativi, per migliorare l’efficacia dei riassortimenti».Da concludere entro un anno anche il nuovo polo distributivo in Toscana: «Sarà a pieno regime nel 2022 - ha concluso Massimo Vian -. In dieci anni abbiamo investito 100 milioni sulla struttura, che è attualmente operativa all’80%».an.bi.