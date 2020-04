Anche il salone trentino della calzatura si arrende al coronavirus. «Dopo un’attenta valutazione degli scenari – si legge in una nota - il cda di Riva del Garda Fierecongressi ha preso atto che non sussistono le condizioni per lo svolgimento delle prossime edizioni di Expo Riva Schuh e Gardabags, inizialmente previste dal 13 al 16 giugno a Riva del Garda».

Contestualmente i vertici della società organizzatrice hanno avviato una consultazione fra tutti gli operatori coinvolti - espositori, visitatori e stakeholder, internazionali e locali - per valutare la possibilità di rimodulare il calendario e anticipare entro la fine del 2020 l’edizione invernale, che solitamente inaugura il nuovo anno nel mese di gennaio.

Con la consapevolezza che la scelta di sospendere l’appuntamento estivo avrà ricadute a livello economico e organizzativo su tutta la filiera coinvolta, Riva del Garda Fierecongressi sta dunque esplorando nuove opportunità e mettendo le basi per inedite strategie fieristiche, in grado di «tenere conto delle esigenze del mercato e dare impulso a una reale ripresa degli scambi commerciali a livello internazionale».

Nelle prossime settimane saranno resi noti i dettagli operativi e le scelte strategiche, alla luce delle analisi in corso.