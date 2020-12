In un mercato fortemente impattato dalla pandemia, dopo l’affaire Lvmh-Tiffany all’orizzonte si profila un’altra controversia.

Secondo indiscrezioni riportate da Bof, EssilorLuxottica starebbe infatti riconsiderando il deal da 7,3 miliardi di euro per l’acquisizione della catena GrandVision, per questioni legali e pandemiche.

Il presidente Leonardo Del Vecchio, preoccupato per le conseguenze che l’emergenza sanitaria ha avuto sul rivenditore olandese, starebbe infatti valutando diverse opzioni.



Due le possibilità: la rinegoziazione del prezzo d’acquisto, oppure – ipotesi più tranchant – l’abbandono della transazione.

Nel caso di una rescissione del contratto, EssilorLuxottica si troverebbe però a pagare una multa salata, pari a 400 milioni di euro.

I rumour si sono intensificati soprattutto dopo l’estate, quando il colosso italo-francese è entrato in rotta di collisione con la holding con sede a Curaçao (nelle ex Antille olandesi), avviando un procedimento giudiziario nei suoi confronti.

EssilorLuxottica lamentava il fatto di non aver ottenuto informazioni su come Grandvision – 7mila punti vendita in oltre 40 Paesi - aveva gestito il business durante l’epidemia, nonostante le ripetute richieste.

Il rivenditore olandese, da parte sua, si era opposto all’idea di dover fornire dati di questo tipo e successivamente il tribunale si era pronunciato in suo favore. Al momento le due società sono in attesa del giudizio della Corte d'appello olandese.

EssilorLuxottica ha chiuso il terzo trimestre con ricavi pari a 4 miliardi di euro, in diminuzione del 5,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-1,1% a cambi costanti).

I primi sei mesi erano terminati con un -29% del fatturato, a 6,23 miliardi di euro, e una perdita di 400 milioni, mentre i nove mesi hanno evidenziato una flessione del giro d’affari del 21%, a 10,3 miliardi: un periodo, quest’ultimo, in cui le vendite online hanno però registrato un’impennata del +40%,raggiungendo la cifra record di 878 milioni di euro.