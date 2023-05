Nel primo trimestre 2023 i ricavi di Geox si sono attestati a 223,7 milioni, in aumento del 21,3% rispetto all’esercizio precedente (+18,9% a cambi costanti), trainati dal canale multimarca (+29,4% a cambi costanti) e dal franchising (+9,2%), mentre i negozi diretti, che rappresentano il 29,9% dei ricavi del gruppo, sono rimasti sui livelli dello stesso periodo del 2022.



Le vendite in Italia, che rappresentano il 28,3% dei ricavi del Gruppo (dal 26,3% del primo trimestre 2022), sono aumentate del 30,6% a 63,4 milioni. A cifra doppia anche l’Europa, che rappresenta quasi il 42% del fatturato totale e risulta il maggiore mercato di riferimento: +10,3% a 93,7 milioni.



Il Nord America ha raggiunto i 7,5 milioni di ricavi (+48,8% a cambi costanti) rispetto al primo trimestre 2022, mentre gli altri Paesi hanno riportato una crescita del 28,9%. In particolare nell’Area Asia Pacifico il fatturato è risultato in aumento del 31,8% ma le vendite in Cina sono rimaste sui livelli di un anno prima. Nell’Est Europa le vendite hanno messo a segno un +28,4%.



Fra gennaio e marzo il core business delle calzature ha registrato un +24,6%, superando i 202 milioni di euro, mentre l’abbigliamento ha subito un lieve calo (-2,9% a circa 21 milioni).



Per il primo semestre il management prevede una crescita «quasi a doppia cifra» del fatturato, nell’ipotesi di andamento «leggermente positivo» nel secondo trimestre. Il 2023 dovrebbe terminare con un progresso fra il 4% e il 6% rispetto al 2022, rivisto dal precedente intervallo compreso fra +6% e +8%. La maggiore prudenza, come spiegano dall’azienda, è dovuto al fatto che in aprile e nei primi giorni di maggio è emersa una debolezza di riordini nel canale multimarca, soprattutto online, che poterebbe essere legato alle condizioni climatiche avverse come pure all’inflazione e alla recessione.



Alla fine dei sei mesi la marginalità lorda è attesa in miglioramento di circa 200 punti base, mentree è ipotizato un incremento fra 130 e 150 punti base nel secondo semestre.



Intorno alle 13 alla Borsa di Milano le azioni Geox registrano un calo del 4,6% al prezzo di un euro per azione. La performance a un anno è +24,6%.



Nella foto in alto, le sneaker Spider-man bayonyc junior nate dalla collaborazione fra Geox e Marvel