New entry in casa Sweet Years, che ha siglato un accordo di licenza della durata di tre anni con la società fiorentina Top One per la produzione e distribuzione della nuova linea intimo, dallo stile sporty glam. Questa brand extension s’ inserisce all’interno di una strategia aziendale più ampia basata, sulla diversificazione di prodotto per trasferire l’immaginario di lifestyle e sviluppo internazionale.

«In questi ultimi anni la diversificazione ci ha garantito una crescita costante e il continuo consolidamento del marchio - spiega l’a.d Mauro Russo –. È in questo orizzonte che si integra la nuova linea intimo, che aggiunge, un altro tassello nell’universo Sweet Years».

Il marchio del cuore sceglie San Valentino, la festività degli innamorati, per il lancio della collezione summer 2020, che si presenta dalla spiccata sensualità e in tendenza con l’athleisure, insieme a capi in cotone elasticizzato con logo in vista su macro elastici monocromo.

Le proposte vanno dagli slip e boxer per lui e coulotte e brasiliane per lei, con una palette dark shade dal colore nero, blu, grigio e bianco i toni che si ritrovano sui capi, elasticizzati per esaltare il corpo ma con una vestibilità confortevole.