«Il nostro business è rappresentato per il 95% dall’export, soprattutto verso Russia ed Asia, ma in un momento così delicato abbiamo voluto investire anche nel mercato locale per essere competitivi su tutti i fronti», così Andrea Mirabassi, merchansiding & retail manager di Lorena Antoniazzi spiega la strategia dietro il temporary opening di Forte dei Marmi.

La boutique di Via Barsanti 2/Piazzetta dei Marmi segna il primo opening stagionale per il brand umbro del cashmere, che conta già una dozzina di punti vendita nel mondo, compresi gli store di Milano, Parigi, Cannes, Saint Moritz, Ortisei, Perugia a cui si aggiungono gli shop in shop di Mosca da Tsun e di San Pietroburgo presso Dlt.

Il monomarca di Forte dei Marmi ospita la collezione SS20, con un’anticipazione della nuova collezione FW20, lanciata in esclusiva proprio nella boutique in Versilia.