«Prevedo che nel 2020 la mia azienda tornerà in attivo». Così Luciano Benetton sul business della moda di famiglia, mentre è protagonista di una nuova campagna realizzata da Oliviero Toscani.

«Ce la faremo - ha dichiarato Benetton, intervistato da La Repubblica -. Abbiamo già ridotto il disavanzo del 40%: era di 180 milioni e adesso è sotto i 100. La squadra è quasi al completo. Oliviero Toscani ha chiamato lo stilista Jean-Charles de Castelbajac nuovo direttore artistico, abbiamo smesso di chiudere negozi e cominciamo ad aprire i nuovi. Ne prevedo 100 in un anno».

Benetton, 84 anni, è appena stato fotografato da Toscani per la nuova campagna di United Colors United in diversity, con Ayak Mading, 18 anni, sudanese. Entrambi indossano gli stessi capi: jeans, camicia bianca e un pull rosso a girocollo.

«Gli United - spiega l’imprenditore veneto - sono tornati anche come stile di vita. In passato avevamo previsto, e un pochino imposto, il meticciato culturale, i seni neri e i bimbi bianchi, l'integrazione, la mescolanza di generi e culture».

«All'inizio non volevo - dice a proposito della campagna -. Poi Oliviero mi ha messo in mezzo. È un altro azzardo e io con lui li ho sempre fatti. Oliviero vede le cose un po' prima degli altri. Voglio dire che, benché sia un gioco divertente, metterci la faccia a 84 anni non è una frivolezza estetizzante. Io sono vecchio e Ayak è giovane, io bianco e lei nera, io ricco e lei povera».



«Ayak - prosegue - è il futuro come ce l'eravamo immaginato, è la nostra fantasia superata dalla realtà. Per me è come avere accanto una sorella».