Nel 2022 Showroomprivé ha registrato un fatturato netto di 657,4 milioni di euro, in calo del 9,2% rispetto al 2021 e dell'11,4% a parità di perimetro. Rispetto al pre-pandemia, le vendite sono invece aumentate del 6,8%.



Sul dato annuale pesa un secondo semestre rimasto sostanzialmente allineato allo stesso periodo del 2021 a pari perimetro. Nello stesso periodo è stato integrato in bilancio The Bradery, sito di vendite private focalizzate sulla moda premium, il cui 51% è stato rilevato quasi un anno fa.



l gmv-gross merchandise volume della piattaforma di vendite evento online è diminuito del 6% a 939,6 milioni, ma ha accelerato del 9,6% rispetto al 2019.



L’ebitda annuale è stato di 19,5 milioni, in flessione del 59,5% dai 48,2 milioni del 2021. Il margine lordo è sceso al 37,2%, dal 39,85 precedente e l'utile netto è diminuito a 0,3 milioni di euro, da 27,3 milioni, per effetto della significativa riduzione dell'attività nella prima metà dell'anno.



«Nel 2022, anno in cui la spesa dei consumatori è stata sotto pressione, Showroomprivé ha dimostrato l'agilità necessaria per soddisfare i clienti mantenendo la propria redditività - ha commentato il co-fondatore, presidente e ceo David Dyan -. Abbiamo definito le priorità strategiche nella nostra roadmap Ace (Adapt, consolidate, expand), per stabilire un percorso chiaro per la crescita futura nonostante il contesto ancora incerto».



Nonostante le persistenti incertezze del mercato, il management di Showroomprivé prevede un miglioramento delle condizioni di mercato nel 2023 e intende continuare a concentrarsi sulla redditività e sull'ottimizzazione del suo business model.



Nel primo pomeriggio le azioni della società sono trattate a 1.541 euro per azione, in rialzo dello 0,39% rispetto alla chiusura di ieri alla Borsa di Parigi. A questo valore l’azienda è valorizzata dal mercato 182,3 milioni di euro. Nel 2015, all’esordio in Borsa, il valore di Showroomprivé superava i 600 milioni.

