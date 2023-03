Il private equity internazionale Permira ha aperto il dossier sul Gruppo Florence, polo italiano della produzione di abbigliamento di lusso il cui 65% circa è in capo al consorzio guidato da Vam Investments, fondo controllato dall'ex amministratore delegato di Bulgari, Francesco Trapani.



Secondo quanto riferito da Il Sole24Ore, che si avvale di «fonti ben informate», l’attività di due diligence esclusiva sarebbe in corso e potrebbe presto tradursi in un’offerta di acquisto.



Da gennaio si parla di un incarico affidato da Gruppo Florence a Bank of America e Citi per valutare opzioni strategiche, dopo che il maxi polo della produzione made in Italy aveva attirato l'interesse di società di investimento, tra cui Carlyle e la stessa Permira.



Le fonti citate da il Sole24ore e da Reuters affermano che il gruppo è ancora aperto a una possibile quotazione, se l'accordo con Permira non si concretizzerà.

