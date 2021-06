Il cda di Ovs ha approvato i risultati trimestrali: i ricavi sono aumentati del 123,6% a 229,6 milioni di euro. Le vendite online hanno registrato un +45%.

In particolare, l’insegna Ovs ha registrato un +114%, mentre Upim ha messo a segno un +160%.

Nel periodo terminato il 30 aprile l’ebitda del gruppo si è attestato a 5,7 milioni, dai precedenti -34 milioni e l’ebit è migliorato, seppure in rosso, passando da -47,7 a -8,2 milioni.

La perdita ante-imposte trimestrale si è ridotta a 13,5 milioni, dai precedenti -52,4 milioni.

«Ritengo che la continua crescita della quota di mercato della nostra società, pari all’8,7% in assenza di nuove superfici, sia uno dei dati più significativi di questa trimestrale - ha commentato il ceo Stefano Beraldo -. Segno che il nostro posizionamento e le attività che stiamo concretizzando, anche in chiave di discontinuità, stanno dando i risultati previsti».

«Segnalo l'ottima performance del mese di maggio, con vendite in incremento a doppia cifra sul 2019, sostenuto in particolare dai nuovi brand recentemente inseriti nell'offerta di Ovs (nella foto, il childrenswear Gap) - ha aggiunto Beraldo -. Si sta certamente assistendo a una generale ripresa del mercato e la nostra azienda ne sta beneficiando in modo marcato. Ovs ha solide basi per essere tra i protagonisti della ripresa dell'intero settore».

Poco dopo le 16, le azioni Ovs passano di mano a 1,96 euro per azione, in aumento dello 0,82%, mentre il Ftse Mib resta fermo sui livelli della chiusura di ieri. La performnce a un anno di Ovs è +75%.