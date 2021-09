Sarà Ubaldo Minelli a guidare il nuovo corso di Jil Sander, dopo l'ingresso nelle fila di Otb. Il manager mantiene in parallelo il ruolo di ceo del gruppo veneto fondato da Renzo Rosso.

Ubaldo Minelli raccoglie il testimone da Axel Keller, promosso a ceo di Jil Sander dalla precedente carica di direttore commerciale nel 2018, sotto la precedente proprietà, il gruppo giapponese Onward Holdings, che deteneva il brand dal 2008.

Prima di approdare in Jil Sander, Keller è stato direttore commerciale di Balenciaga per 15 anni. Prima ancora aveva ricoperto lo stesso ruolo per 12 anni all'interno di Maison Martin Margiela.

Presto dunque dovrebbero delinearsi le strategie legate al brand, da poco passato nelle fila di Otb, cui fanno capo anche le label Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf e una quota in Amiri, insieme ai poli produttivi Staff International e Brave Kid. Una realtà con un fatturato 2020 di 1,3 miliardi di euro.