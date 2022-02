Un nuovo format commerciale ai blocchi di partenza per Momonì, il marchio del gruppo Nyky conosciuto per la sua moda femminile e ricercata, totalmente made in Italy.

Come spiegano dall’azienda trevigiana, il brand ha dato il via a una strategia di affiliazione commerciale per espandersi sul mercato domestico, puntando a stringere alleanze con partner «realmente innamorati del brand, che conoscano la filosofia e i valori che ruotano intorno al suo mondo», in modo da individuare nuove opportunità di sviluppo, soprattutto nelle aree dove non è ancora presente.

Prima tappa dell’avanzata nel franchising per Momonì, fondato nel 2009 e già presente con una rete capillare di boutique monomarca dirette in Italia e all’estero e una distribuzione nei department store, è rappresentata dallo store di Napoli, dove è stato appena avviato un negozio in via Carducci 49/51.

Trattative sono inoltre già in corso per l’apertura a breve di altri due spazi in affiliazione nel nostro Paese.

«Il gruppo – precisa il ceo Alessandro Biasotto, fondatore di Nyky nel 2008 con Michela Klinz - mira ad accrescere le opportunità di business e il valore del marchio, e dunque anche all’espansione e penetrazione in zone del Paese ancora inesplorate. Lavoriamo con costanza alla ricerca di partner idonei e dopo le prossime imminenti due aperture, siamo certi seguiranno accordi e sinergie con nuovi franchisee».

Intanto prosegue anche l’espansione all’estero, uno dei pillar strategici per tutto il gruppo, alla guida anche dei brand Oof Wear e Attic and Barn.

L’interesse si concentra in particolare nella penetrazione di mercati quali America, Asia ed Europa, con l’obiettivo di aumentare la quota di mercato worldwide e portare il fatturato delle vendite estere dall’attuale 48% al 65% entro la fine del 2024.

In quest’ottica Momonì rinsalda il legame con il department spagnolo El Corte Inglés, all’interno del quale ha già all’attivo due corner a Madrid (Serrano e Castellana), ai quali si aggiungeranno tre nuove aperture nel corso del 2022: Puerto Banús a metà marzo, Palma de Mallorca nella prima settimana di luglio e Pintor Sorolla (Valencia) a inizio settembre.



Novità anche a Parigi, città molto amata da Momonì, dove il marchio potrebbe aprire una concession con la collezione Fall-Winter 2022/23 all’interno di Printemps in Boulevard Haussmann. Sempre nella capitale francese il marchio sta cercando una nuova location per aprire la quarta boutique monomarca.

Oltre a retail e wholesale, negli investimenti commerciali di Momonì non manca l’e-commerce, «canale - ribadiscono dall’azienda - diventato ormai fondamentale e strategico per tutto il gruppo».