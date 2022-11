e.f.

ha pubblicato la nona edizione dello studio annuale, che classifica i 100 maggiori player del lusso globale in base alle performance di bilancio dell’anno fiscale 2021.Tenendo conto del fatturato annuale realizzato dalla vendita di beni di lusso, i primi della classe sono, nell’ordine e per il quinto anno consecutivo,, seguiti da(che guadagna due posizioni rispetto all’anno prima) e(stabile). Nessun gruppo italiano è presente nella top ten. Per trovarne uno bisogna scendere al 18esimo posto, con, che guadagna 5 posizioni, seguita da(27esimo, dopo aver scalato 6 gradini),(28esimo, in salita di una posizione),(31esimo, avanzando di 8 posizioni) e(34esimo, in progresso di due gradini).Il Gruppo Prada, Moncler rappresentano insieme il 35% delle vendite di beni di lusso realizzate nel 2021 dalle aziende italiane presenti nel ranking.L'Italia è il primo Paese del lusso per numero di aziende (23) presenti nelle top 100 della società di consulenza e revisione. In particolare, le 21 società con chiusura dell'esercizio al 31 dicembre hanno registrato una crescita a due cifre delle vendite di beni di lusso (compresa tra il 17,3% e il 49,3%) e un cagr (tasso di crescita annuale composto) 2018-2021 superiore alla media.Quasi tutte le aziende sono risultate in profitto e alcune hanno registrato un net profit margin a due cifre. Sono Moncler (19,2%), Max Mara (13,8%),(10,2%) e(33,4%). Quest’ultima società, specializzata nell’eyewear, ha registrato il net profit margin più alto dell’intera classifica, seguita dacon 27,3%.Tenendo conto del cagr dei ricavi realizzati dal 2018 al 2021, in vetta alla lista di Deloitte c’è il marketplace di lusso(54esimo nella top 100) con un tasso del 104,7%, seguito dagli orologi(55,6%) e dalle sneaker italiane(27,2%, nella foto). Tra le 20 che hanno corso di più nel quadriennio ci sono anche altre due italiane: Moncler (12,9%) e il gruppo del luxury beauty(10,9%).Le 100 della classifica nel 2021 hanno realizzato 305 miliardi di dollari di giro d’affari, 53 miliardi in più rispetto al 2020 e 24 miliardi in più rispetto al pre-pandemia (+8,5%). A cambi costanti la crescita sul 2020 è stata del 21,5%. Il profit margin è risultato in media del 12,2%, cioè circa sette punti percentuali in più rispetto all’anno prima.«Il comparto - spiega, Deloitte Global Fashion & Luxury Practice Leader - è stato capace di re-inventarsi e avviare un processo di trasformazione considerevole, portando concetti quali sostenibilità, economia circolare e innovazione, al centro delle proprie strategie di crescita per i prossimi anni. Oggi più che mai le aziende di questo settore sono in grado di essere vicine ai consumatori in termini di servizio, produzione, ascolto e condivisione dei medesimi valori».Sulla scia della pandemia e dei cambiamenti nei valori e nelle abitudini di acquisto, le aziende di beni di lusso possono cogliere nuove opportunità derivanti dalla transizione ecologica e dall’economia circolare, tra i maggiori trend insieme alla rivoluzione digitale portata dal metaverso e dal Web3. «La sostenibilità e i principi Esg - conclude Faccioli - sono sempre più incorporati nelle strategie delle aziende, che si avvalgono del prezioso supporto delle nuove tecnologie per sviluppare nuovi materiali rispettosi dell'ambiente e per migliorare il design, la produzione, la distribuzione e la comunicazione dei loro prodotti».