Borsa Italiana stamattina ha dato il benvenuto sul mercato Aim a Pattern, gruppo specializzato nella progettazione, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento top di gamma nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, fondato nel 2000 da Fulvio Botto e Franco Martorella.

Un esordio brillante, con il titolo che nelle prime ore di contrattazione ha guadagnato circa l'11%, mentre intorno alle 16 registra un +14,74% a 3,73 euro per azione, rispetto al prezzo di offerta fissato a 3,25 euro. L'indice Ftse Mig segna invece un -0,34%.

L'ambizione della società torinese - che ha chiuso il 2018 con ricavi pro-forma pari a 43,8 milioni di euro, di cui il 75% realizzato nel segmento uomo e il 25% in quello donna - è «creare il polo italiano della progettazione del lusso», come racconta a fashionmagazine.it il ceo Luca Sburlati.



L'executive parla della quotazione come di «una tappa di un percorso fisiologico di crescita, all'insegna dell'apertura e della trasparenza e di valori chiave come sostenibilità e innovazione tecnologica nei prodotti e nei processi».

Due temi cardine per l'azienda, a capo anche del brand in house Esemplare, che negli ultimi anni ha alzato l'asticella in fatto di tutela ambientale, con un percorso virtuoso sostenuto da una filiera certificata a monte e a valle, sancito già nel 2015 con la pubblicazione del primo Bilancio annuale di Sostenibilità.



«Ci poniamo un obiettivo sfidante - aggiunge il manager -. Diventare carbon neutral entro il 2023, abbattendo le nostre emissioni di Co2».

Visione eco-friendly da un lato e ricerca high-tech dall'altro: «Il nostro brand Esemplare - spiega Sburlati - è diventato un vero e proprio laboratorio di "Ricerca & Sviluppo", una fucina di esperienze che poi mettiamo a disposizione anche dei partner, come la lavorazione a ultrasuoni, sperimentata sui nostri capi e ora utilizzata in altre due collezioni».

Con una distribuzione wholesale che tocca 120-150 clienti haut de gamme, il marchio di outerwear sta consolidando la propria presenza anche negli Stati Uniti, grazie all'alleanza con Saks Fifth Avenue, che in collaborarione con Pattern sta distribuendo la collezione in co-branding Saks Fifth Avenue X Esemplare presso un network di 25 door nel Paese, tra cui Los Angeles, Beverly Hills e Honolulu (nella foto, i due fondatori di Pattern con, al centro, il ceo Luca Sburlati).