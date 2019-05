Nel 2018 i ricavi del gruppo tessile biellese Tollegno Holding si sono stabilizzati a 172 milioni di euro. In miglioramento l’ebitda, di cui non vengono forniti i dati precisi.

«Non possiamo che essere soddisfatti del risultato raggiunto - commenta il ceo Lincoln Germanetti - considerata la complessa situazione di mercato e il costante incremento del costo della materia prima. Una contingenza a cui abbiamo fatto fronte continuando a migliorare le nostre performance in termini di efficienza produttiva e di servizi per i clienti, le cui esigenze rappresentano una delle nostre priorità».



«Nuove tecnologie, collaborazioni con partner di valore che condividono la nostra filosofia, innovazione e sostenibilità - prosegue - sono i pilastri su cui abbiamo investito e continueremo ad investire per costruire il nostro futuro».

Tra i progetti futuri c’è l’apertura a nuove collaborazioni, per incrementare le aree di diffusione dei prodotti del gruppo.