Ci sono le minibag, i secchielli, le tracolle, ma anche le scarpe: tutto il mondosi è trasferito durante la fashion week a Milano per mostrare le nuove collezioni Spring-Summer 2023. Naturalmente made in Italy, realizzate per lo più in midollino, punta di diamante del brand marchigiano attivo dal 1956.«Siamo arrivati ormai alla terza generazione – spiega a fashionmagazine.it il ceo– parlando del figlio, a capo dello sviluppo e dello stile delle calzature, e della nipote, al timone della pelletteria».«Stiamo andando bene – prosegue -. Nel 2022 chiuderemo con un fatturato pari a 18 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto al 2019, pre-pandemia, con l’obiettivo di arrivare a quota 23 milioni l’anno prossimo».Una visione ottimistica supportata anche dagli interventi strutturali fatti in occasione dell’ampliamento degli stabilimenti produttivi a Mogliano Marche (Macerata), dotati anche di un impianto fotovoltaico: «Una scelta che ci permette oggi di essere autonomi dal punto di vista energetico al 45% - spiega Dori – e del 90% entro maggio 2023, grazie a un ulteriore investimento».

Con una presenza prevalentemente wholesale equamente divisa tra Europa, Asia e Stati Uniti e circa 160 clienti all’attivo, Rodo sta crescendo sul territorio italiano (oggi sono 45 i multimarca top level) ed è ora alla ricerca di una nuova location milanese, dopo la chiusura del flagship in via Matteotti: «Abbiamo già individuato alcuni spazi adatti, sempre nel Quadrilatero», conclude il ceo.

Intanto Rodo si sta muovendo anche su altri fronti: all'appuntamento è stato presentato il progetto “Rodisegno Prize - Drawing an icon”, con il patrocinio del Comune di Milano, che ha coinvolto sei giovani artisti internazionali (Connie Lim, Chris Gambrell, Ekaterina Demina, Joanna Layla, Kelly Bailey e Hossein Borojeni) per reinterpretare altrettanti pezzi iconici del marchio, al fine di promuovere l'arte e la cultura tra le nuove generazioni.