Exor (holding di investimento della famiglia Agnelli con sede ad Amsterdam) e The World-Wide Investment Company Limited-Wwicl (family office di Hong Kong, che fa riferimento alla famiglia Pao Cheng) hanno siglato un’intesa per investire in medie imprese italiane che realizzano beni di consumo di alta gamma e vogliono crescere a livello globale.

Con questo obiettivo hanno costituito la newco Nuo Spa, dove il 50% è in capo a Nuo Capital (società di private equity di Wwicl), e la restante metà del capitale è controllata da Exor. La dotazione iniziale sarà di 300 milioni di euro.

Alla guida di Nuo ci sarà Tommaso Paoli, ex manager di Intesa Sanpaolo. Paoli è anche il ceo di Nuo Capital, che in Italia ha già investito in settori come i vini, l’abbigliamento (Slowear), il design e il digital.

La società di private equity fondata nel 2016 contribuirà alla dotazione di 300 milioni di euro di Nuo apportando la sua partecipazione del 30% in Ludovico Martelli, produttore di marchi della cura per la persona come Proraso, Marvis e Valobra.

«C’è una storia così unica di imprenditorialità in Italia, radicata nelle storie umane e nelle emozioni, e siamo onorati di investire in questa tradizione di passione e creatività», commenta Stephen Cheng, managing director di Wwicl.

Ribatte John Elkann, presidente e ceo di Exor: «Riteniamo che le medie imprese italiane dinamiche e di alta qualità, con i loro meravigliosi prodotti e tradizioni, abbiano un vero potenziale per diventare le grandi aziende del domani. Con Stephen e Tommaso condividiamo l’ambizione di rendere sempre più disponibili, a livello globale, i migliori prodotti italiani di alta gamma».

Exor gestisce attività per un valore netto di 33 miliardi di dollari. Nel portafoglio sono presenti realtà com Ferrari, PartnerRe, Stellantis, Cnh Industrial, Juventus FC, The Economist, Gruppo Editoriale Gedi e più di recente si sta dedicando alla moda con investimenti nel marchio del lusso cinese Shang Xia e nelle calzature Louboutin.