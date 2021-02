È sempre più tempo di investire sulla tecnologia digitale. Grazie a partnership con partner selezionati, Marzotto Wool Manufacturing lancia un portale di info-commerce per presentare le collezioni da remoto e una piattaforma di co-design che consente di sviluppare in tempo reale varianti esclusive per i propri clienti.

Come spiegano dal gruppo, la sospensione delle attività produttive e commerciali e la cancellazione e posticipazione di eventi di rilevanza mondiale, hanno posto in primo piano la necessità per il settore moda di spingere sull'innovazione tecnologica.



Negli ultimi dieci anni del resto «l'azienda ha investito nella ricerca e sviluppo di soluzioni che permettano di visualizzare in maniera realistica i tessuti prima della loro produzione», spiega il ceo Giorgio Todesco.

Grazie alla collaborazione con player tecnologici, l’azienda ha sviluppato dunque un sistema di simulazione realistica del tessuto che si può interfacciare con i sistemi Cad dei propri clienti.

Uno dei partner è Penelope, un software Cad in grado di offrire una simulazione 2D di tessuti piani, di gestire lo spazio colore in coordinate spettrali L-a-b e di creare dei file (mappe). La sua estensione è il portale Penelope Show Room, una piattaforma di info-commerce che consente ai clienti di visualizzare le collezioni in tempo reale e ordinare gli articoli preferiti.

Color Digital, invece, è una piattaforma che permette di scambiare dati tra fornitore e cliente, dando vita a una libreria digitale di tessuti con filtri di ricerca, di creare collezioni personalizzate per i clienti, di assicurare fedeltà di riproduzione del colore e di visualizzare in tempo reale un tessuto in 3D, applicandolo a un modello.

Grazie alla collaborazione tra le diverse aziende, coordinata dal team It e dal dipartimento designer di Marzotto Wool Manufacuring, è stato possibile creare una piattaforma di info-commerce per presentare le collezioni da remoto e una di co-design, per sviluppare in tempo reale varianti esclusive per i clienti.

Un servizio che riduce il lead time dei campioni personalizzati, dando feedback in tempo reale e lavorando in un’ottica sostenibile, grazie alla riduzione degli scarti di produzione, alla diminuzione del consumo di materia prima e all’efficientamente produttivo.