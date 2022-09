Louis Vuitton aprirà a Civitanova Marche un atelier di circa 10mila metri quadrati che sarà attivo a partire dal 2023 e che, a pieno regime, porterà all'assunzione di 500 dipendenti.

A svelare il progetto riguardante la località del distretto fermano-maceratese, area dove a fine 2022 sarà inaugurato uno stabilimento anche da Fendi (marchio che come Vuitton fa capo al gruppo Lvmh), è stato il sindaco Fabrizio Ciarapica.

«Un paio di giorni fa - ha dichiarato il primo cittadino - abbiamo deliberato in giunta comunale la variante al piano regolatore che semplifica la realizzazione del progetto. Si prevede la realizzazione di una struttura che sorgerà su un'area di 25mila metri quadrati, completamente realizzata in legno, vetro e acciaio e a impatto ambientale zero».

Il nuovo insediamento sarà realizzato a Nord della zona industriale A di Civitanova e si concentrerà sulla produzione di scarpe uomo e donna prevalentemente sportive.

Se le testate locali vedono l’interesse del Lvmh per Civitanova Marche come un' opportunità di crescita e sviluppo del territorio, per la stampa economico-finanziaria potrebbe essere l’ennesimo indizio di un possibile “avvicinamento” del gruppo di Bernard Arnault al gruppo Tod’s, che ha sede proprio nei pressi di Civitanova.

La famiglia Arnault, infatti, possiede il 10% del capitale sociale dell'azienda marchigiana, il cui progetto di abbandonare la Borsa di Milano ha dato vita a una serie di rumor sulla possbile acquisizione da parte di Lvmh.