Amazon si prepara ad aprire due nuovi centri di distribuzione in Italia, rispettivamente in provincia di Rovigo (tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino) e a Colleferro, nella città metropolitana di Roma.

Saranno operativi entro la fine del 2020 e prevedono la creazione di 1.400 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall'avvio, che vanno a sommarsi ai 6.900 dipendenti attuali.

Si tratta di un investimento di 140 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 4 miliardi già investiti nel nostro Paese, dove Amazon è presente dal 2010.

Il centro di distribuzione a 25 chilometri da Rovigo, i cui lavori di costruzione sono stati affidati a P3 Logistic Parks, impiegherà fino a 900 dipendenti.

Il centro di distribuzione di Colleferro, la cui realizzazione è affidata a Vailog (Gruppo Segro), sarà il secondo magazzino di Amazon del Lazio dopo quello di Passo Corese, inaugurato nel 2017. Nelle previsioni dell’azienda arriverà a creare fino a 500 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro il 2023.

Da oggi sono aperte le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di support mentre le selezioni per operatori di magazzino saranno avviate in estate.

L’obiettivo del gruppo fondato da Jeff Bezos è espandere la rete logistica per far fronte agli ordini crescenti, ampliare l'offerta di prodotti e supportare al meglio le piccole e medie imprese che vendono su amazon.it e si appoggiano al servizio Logistica di Amazon, che permette di affidare al colosso delle vendite online la gestione degli ordini.