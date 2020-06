Un nuovo alleato per potenziare le prestazioni della rete vendita: nell'ottica di rendere sempre più efficace la gestione delle operation, il Gruppo Miroglio ha introdotto tra i propri strumenti di lavoro la piattaforma Yoobic.

Finalizzata all'ottimizzazione delle attività retail, con il fine di migliorare l'experience del cliente e incrementare il tasso di performance, Yoobic agisce su tutti gli elementi della gestione del negozio, fornendo un supporto operativo nel quotidiano rapporto tra sede e rete fisica.

Qualche esempio: le comunicazioni operative (che tecnicamente prendono il nome di "missioni") tra la casa madre e i negozi diventano più veloci e dirette. Così come le indicazioni per l'allestimento visual e le documentazioni delle "store visit" da parte dei district manager, che saranno da ora fruibili in modo immediato e interattivo.

Lo strumento, assicurano dalla società di Alba, consente una efficace attività di monitoraggio delle execution ed è di facile utilizzo, grazie anche alle app realizzate per i device mobile.

A breve sono previsti nuovi sviluppi con altre potenzialità, che prevedranno un importante impiego di Yoobic anche nelle attività legate alla formazione del personale di negozio, oltre che nelle analisi di Total Quality (per il miglioramento continuo del prodotto e dei processi, tramite feedback tra store e sede), e nella somministrazione di survey aziendali (agevolate dalla facilità di aggregazione e analisi dei dati di ritorno che lo strumento offre).

Dopo una fase di test sui negozi della catena Motivi (nella foto), il gruppo ha deciso di implementare Yoobic in tutti i negozi di proprietà a marchio Oltre, Fiorella Rubino ed Elena Mirò.

A questa estensione farà seguito, all'inizio del 2021, anche l'apertura a tutti i punti vendita affiliati dei brand.

«Yoobic si è rivelato un'ottima soluzione tecnologica per supportare i nostri punti vendita e ottimizzare il tasso di conversione - commenta Francesco Cavarero, C.i.o. del Gruppo Miroglio -. Lo strumento è molto flessibile ed è totalmente customizzabile in base alle esigenze delle singole reti retail dei nostri brand. Una risorsa preziosa, che ha permesso di rendere ancor più diretto e immediato il rapporto tra la casa madre e le nostre colleghe dei negozi, quotidianamente operative sul campo».