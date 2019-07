The Attico, il brand nato nel 2016 dall’incontro tra le due designer Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini e partecipato da Archive, lancia il suo nuovo sito web, per la prima volta con e-commerce integrato, in partnership con The Level Group.

Nella nuova piattaforma l’utente potrà acquistare una selezione di prodotti realizzati in esclusiva per l’e-commerce, ma anche minicapsule, composte da una selezione di creazioni The Attico in edizione limitata, cui si accompagneranno altri prodotti speciali, frutto della collaborazione con diversi brand.

Ogni capsule sarà legata a un tema specifico, da cui scaturiranno molteplici interpretazioni, con incursioni nel mondo del design, dell’arredamento, del beauty e non solo.

«Questo modello innovativo e multidisciplinare - spiega una nota - è pensato per raccontare e far vivere le mille sfaccettature che compongono il mondo The Attico, offrendo la possibilità di acquistare e indossare questi drop nell’esatto momento in cui vengono presentati».

La prima capsule, disponibile esclusivamente su Theattico.com a partire da oggi, è dedicata all’estate. Battezzata “Luglio col bene che ti voglio”, offre una una piccola collezione di abiti The Attico pensati per le vacanze, cui si affiancano un paio di occhiali da sole disegnati con Linda Farrow, due costumi da bagno in collaborazione con Eres e dei patch idratanti per le labbra, firmati da KNC Beauty.



Il The Attico-pensiero di Gilda e Giorgia sarà disponibile anche attraverso la sezione Stories con una raccolta di contenuti e approfondimenti, frutto della collaborazione con giovani talenti provenienti dai settori più diversi, dall'arte al cinema, dall'editoria alla musica, dalla fotografia al food, fino al design: uno spazio che punta a diventare un hub creativo, spazio di sperimentazioni visive e non solo.