Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente il Gruppo Armani annuncia un nuovo progetto green promosso dalla Fashion Task Force della Sustainable Markets Initiative-Smi in collaborazione con la Circular Bioeconomy Alliance, realtà fondate da Re Carlo d’Inghilterra quando era Principe di Galles. Si tratta dell’Apulia Regenerative Cotton Project, volto a sviluppare in Puglia un campo di cotone che sperimenta il sistema colturale rigenerativo, sotto il coordinamento dell'Istituto Forestale Europeo-Efi, del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e per l'analisi dell’Economia Agraria-Crea e Pretaterra (specializzata nella realizzazione di progetti rigenerativi).



Porterà a produrre una materia prima a ridotto impatto ambientale, incrementando in parallelo la diversità del paesaggio, la fertilità del suolo, il risparmio idrico e i servizi ecosistemici legati alla biodiversità.



«Nella moda - dichiara Giorgio Armani - tutto parte dalla materia: il mio design nasce dalla scelta dei tessuti. Ed è stato attraverso la sperimentazione e l’uso di tessuti non tradizionali che ho rivoluzionato la moda. Ma l’industria tessile è una delle attività produttive di maggiore impatto sul pianeta: un problema che non può essere trascurato. Il nostro impegno, insieme alla Sustainable Markets Initiative, è quello di promuovere un cambiamento positivo: è un progetto audace e innovativo che ha un significato speciale per me e per la mia azienda. Partecipare attivamente allo sviluppo del cotone rigenerativo agroforestale, per di più sul territorio italiano, è un passo importante, che avrà un impatto reale anche sulle comunità locali. La moda rigenerativa, da utopia che era, inizia finalmente ad assumere caratteri tangibili».



Il territorio scelto per la sperimentazione è la Puglia, regione con una tradizione di coltivazione del cotone, che risale al XII secolo. In maggio è partita la piantagione di cotone su un ettaro di terreno, ma a partire dal 2024 la coltivazione si espanderà gradualmente fino a occupare un'area agricola complessiva di cinque ettari. Nell'arco di cinque anni, il sito agricolo sarà tra i primi esperimenti sul campo in Europa a testare il cotone agroforestale con specie arboree alternative e pratiche rigenerative. L'impatto ambientale e i livelli di produzione saranno valutati da regolari rapporti scientifici.



L’Apulia Regenerative Cotton Project rientra nel Manifesto della Moda Rigenerativa, sviluppato dalla Fashion Task Force di Smi presieduta da Federico Marchetti (noto per avere fondato il fashion e-commerce Yoox) in collaborazione con la Circular Bioeconomy Alliance guidata da Marc Palahi, che fornisce competenze e realizza progetti in aree legate alla bioeconomia circolare. Chi aderisce al manifesto della Fashion Task Force si impegna a un progressivo passaggio verso la moda rigenerativa.



Con Armani si allunga la lista di marchi che si stanno impegnando nell'uso di un cotone da agricoltura rigenerativa. Negli Stati Uniti Levi's, collabora con US Regenerative Cotton Fund, Soil Health Institute-Shi, che si occupa della salute del suolo attraverso pratiche agricole rigenerative. La prima sovvenzione per il lancio del fondo è partita nel 2021 con la Ralph Lauren Corporate Foundation. Nello stesso anno, il marchio dell'outdoor The North Face ha stretto una partnership con il fornitore Indigo Ag, per sostenere gli agricoltori nell'adozione di pratiche agricole rigenerative, pagando un premio per l'utilizzo del loro cotone. Gucci ha iniziato a investire nell'agricoltura rigenerativa nel 2020, impegno premiato nel 2022 con il The Climate Action Award nell'ambito dei Cnmi Sustainable Fashion Awards 2022.





e.f.