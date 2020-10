A cura della redazione

Nuova filiale in Australia, nella Northpoint Tower di Sydney, per: una base per crescere nella regione Apac, rafforzando le sinergie commerciali con il regional office già operativo a Hong Kong e presidiando direttamente il mercato.Dell'edificio fanno parte una showroom, spazi per il commerciale e un nuovo team dedicato al mercato locale. L’organizzazione commerciale, in particolare, è responsabile delle vendite, dell'assistenza after-sale e del customer care sia per l'Australia che per la Nuova Zelanda.Sono 13 le filiali di Marcolin a livello globale, tra Europa (Benelux, nazioni Dach, Francia, Italia, Paesi nordici, Portogallo, Spagna, Regno Unito), America (Stati Uniti, Brasile), Asia (Hong Kong, Singapore) e, appunto, Australia (Sidney), senza contare quattro joint venture (in Cina, Messico, Russia, Emirati) e più di 150 distributori partner internazionali.Leader nell'eyewear, la società conta in portafoglio marchi come, solo per citarne alcuni.