Dopo il debutto, lo scorso gennaio, di Liu Jo Better - primo step di un percorso eco-sostenibile avviato in collaborazione con Candiani - Liu Jo fa un passo avanti in direzione green e ai saloni Premium (appena conclusosi a Berlino) e Modefabriek (ad Amsterdam l'8 e 9 luglio) porta le nuove proposte a marchio Better, moltiplicate per numero e importanza.

Dalla primavera-estate 2020 l'approccio di Better "contamina" infatti tutte le main collection del brand, cominciando naturalmente dal mondo denim, che la prossima stagione vivrà in una versione rinnovata ed ampliata, sempre in partnership con Candiani: valore aggiunto, l’utilizzo di chitosano e tecnologia Indigo Juice, in grado di ridurre drasticamente il consumo di acqua, sostanze chimiche ed energia nel processo produttivo.

L'offerta in tela indigo arriva a contare 21 capi, caratterizzati da performance, fit e comfort green oriented, cui si affianca una proposta bambina. Accanto ai “bottom” iconici, fanno il loro ingresso altri modelli ricamati e capi arricchiti da speciali dettagli, un paio di short, una camicia e una giacca in denim, con cui costruire il proprio total look rispettoso dell'ambiente.

La rivoluzione green prosegue all’interno delle linee Knitwear, White Label, Sport e Junior - capi di maglieria, T-shirteria e felpe con ricami in filo organico e stampe eco, pantaloni in tessuto, tutti realizzati a partire da filati, cotone, jersey e drill ecosostenibili - ma anche negli accessori: al via proposte in yuta e cotone sostenibile, stampate a base acqua.

Accanto alle proposte new formal del brand (quelle rappresentate dalla Black Label) non mancano serie stampate in viscosa ecosostenibile e poly rigenerato: bluse, abiti e tailleur contemporanei, riletti in chiave eco.

Le creazioni del mondo Better primavera/estate 2020 saranno in store a partire da novembre 2019: «Dopo il lancio di Liu Jo Better Denim stiamo andando avanti in maniera importante lungo il percorso che vede oggi nella sostenibilità uno dei valori più forti e pervasivi per l’azienda - commenta Marco Marchi, presidente & head of style di Liu Jo -. Ci eravamo dati l’obiettivo di poter offrire una proposta che fosse quanto più completa possibile per dare alle nostre consumatrici più attente una possibilità di scelta reale e qualitativa, e che rappresentasse per Liu Jo un impegno concreto nei confronti della salvaguardia di questo pianeta, sempre in ottica premium».