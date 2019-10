Nei primi nove mesi Moncler accelera del 14%, sostenuto dal +12% del terzo trimestre e la Borsa apprezza i risultati.

Tra gennaio e settembre i ricavi si sono attestati a 995 milioni di euro, in aumento del 12% a tassi di cambio costanti, per effetto del +13% realizzato sul canale retail e del +9% del wholesale.

Il gruppo dei duvet di alta gamma è cresciuto del 13% all’estero, raggiungendo gli 865 milioni di giro d’affari, mentre in Italia ha realizzato un +6%.

In Emea l’incremento delle vendite senza l’effetto cambi è risultato dell’11%, nelle Americhe la salita è stata del 10% mentre in Asia e Resto del mondo l’aumento è stato del 15%, «nonostante i risultati negativi di Hong Kong». Dal gruppo parlano di «importante contributo» fornito da mercati come Giappone, Corea e Cina continentale.

Per quanto riguarda il terzo trimestre, l’aumento del fatturato di Moncler risulta del 12% a cambi correnti e del 10% a valute invariate, per un totale di 425 milioni di euro. In Italia le vendite sono salite del 4%, mentre in Emea hanno messo a segno un +7% senza l’effetto cambi, sostenuto da Germania e Paesi Scandinavi. Asia e resto del mondo nel quarter hanno segnato un +10%. Sull’andamento di Hong Kong hanno «gravemente» impattato le proteste pro-democracy

«Anche nel terzo trimestre 2019 Moncler ha registrato ricavi in crescita a doppia cifra, nonostante eventi esterni e inaspettati abbiano condizionato le performance in alcuni importanti mercati - ha commentato il presidente e ceo Remo Ruffini -. Siamo consapevoli che abbiamo davanti a noi un periodo di maggiore incertezza e volatilità. È nostro dovere continuare a rafforzare la capacità del gruppo di essere agile e reattivo. Ed è proprio questa dinamicità, energia e flessibilità a darmi serenità nell'affrontare il futuro: abbiamo davanti a noi mesi interessanti e sono convinto che Moncler saprà affrontarli con tenacia uscendone ulteriormente rafforzata».

I risultati di Moncler riportano l’attenzione degli investitori sul titolo che in tarda mattinata è il migliore di Piazza Affari, con un incremento dell’8% rispetto alla chiusura di ieri, mentre l’indice l’indice Ftse Mib si muove poco sotto la parità. Acquisti anche sugli altri marchi del lusso come Salvatore Ferragamo (+1,8%) e Brunello Cucinelli (+1,1%). Sui mercati esteri, Kering sale dell’8,9% dopo la trimestrale di ieri, ma salgono anche Lvmh (+1,1%) ed Hermès (+1,4%), che a sua volta a riportato risultati trimestrali positivi, poco impattati dalle criticità di Hong Kong.