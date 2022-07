The Lycra Company, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e per fibre pensate per i settori dei capi di abbigliamento e del personal care, cambia proprietario. Il controllo del gruppo a cui fanno capo i brand come Lycra, Coolmax o Thermolite, è passato a un pool di istituti finanziari composto da Lindeman Asia, Lindeman Partners Asset Management, Tor Investment Management e China Everbright Limited.

Il passaggio di proprietà segue la conclusione della procedura di amministrazione controllata avviata a febbraio, quando i nuovi azionisti hanno iniziato una procedura esecutiva nei confronti di Ruyi Textile and Fashion International Group Limited, già capogruppo di The Lycra Company, per inadempienza degli impegni relativi a un prestito da 400 milioni di dolari associato al suo acquisto della società, nel gennaio 2019.

Il cambiamento nella compagine azionaria non porterà a rivoluzioni nell’organigramma, visto che è stata confermata piena fiducia al management in carica, compreso il ceo Julien Born, che ha commentato:«Sono estremamente soddisfatto di poter contare sul pieno sostegno dei nostri nuovi azionisti e del cda entrante, in un momento che segna un nuovo capitolo nella storia della società. Il nuovo assetto azionario assicura il giusto sostegno da parte di investitori esperti, che condividono la nostra visione di lungo periodo».