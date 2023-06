C.P. Company trova una nuova casa a Milano. Il brand italiano, tra i simboli dello sportswear made in Italy, apre la nuova showroom commerciale di circa 1.500 metri quadrati in via Fiamma 18, una zona strategica in quanto tra i punti nevralgici della moda meneghina.

L'inaugurazione ufficiale è stata durante la fashion week maschile. «Il nuovo spazio ribadisce il legame del brand con la città, oltre ad aggiungere un importante tassello al nostro progetto di espansione», commenta Lorenzo Osti, figlio di Massimo, fondatore di C.P. Company e incaricato dall’attuale proprietario del brand, la società di Hong Kong Tristate Holding, di guidarne il rilancio in chiave internazionale.

Lo spazio, originariamente nato come officina per riparare le locomotive ma che negli anni ha ospitato gli uffici del brand Ruffo e dell’agenzia pubblicitaria 1861 United, diventerà uno dei pilastri del marchio non solo a livello commerciale, perché è destinato a ospitare in diverse occasioni la community sempre più attiva di C.P. Company, «faremo vivere questo luogo in vari momenti e non solo in occasione dalle quattro campagne venduta annuali», sottolinea Osti.

L’apertura di Milano rientra in un piano di potenziamento di tutta la struttura legata alla produzione e alla commercializzazione del marchio, che nel 2022 ha superato i 120 milioni di euro di fatturato e che prevede di crescere in maniera consistente anche negli anni a venire.

«Puntiamo a raggiungere i 300 milioni di ricavi in cinque anni», anticipa Osti, aggiungendo che recentemente C.P. Company si è rafforzato, inaugurando una nuova sede a Mendrisio «più grande, per ospitare la nostra squadra che ormai supera le 80 persone» e una struttura in Veneto, dove viene portata avanti l’attività di ricerca e sviluppo prodotto.

«Le vendite della pre-collezione sono andate molto bene - fa il punto Osti - e ci attendiamo risultati anche migliori per la main, che rappresenta l'offerta più innovativa e di ricerca del brand, come dimostrano alcuni dei progetti che presenteremo, come le T-shirt Artisanal Print e Digital Print, due limited edition entrambe numerate e i nuovi modelli di outerwear».



«C'è una forte richiesta del prodotto - conclude - e, da parte nostra, ci dobbiamo impegnare per assicurarci che finisca nei posti giusti».