Dopo aver messo sul piatto 50 milioni di euro per lo stabilimento da 30mila metri quadri dedicato aa Bagno a Ripoli, inaugurato nei giorni scorsi,torna a investire in Toscana.Secondo indiscrezioni riportate da, il big francese del lusso avrebbe sottoscritto un deal preliminare per l’acquisto dei terreni posseduti dalla famiglia, con il progetto di realizzare una nuova pelletteriaa Pontassieve (Firenze), in località Le Sieci.Il nuovo polo della pelletteria dovrebbe prendere forma nel giro di due-tre anni e a regime dovrebbe dare lavoro a 400 addetti.Attraverso la divisione Lvmh Metiérs d’Art, il gruppo francese sarebbe inoltre alle battute finali per l’acquisizione della maggioranza della storica conceria, uno dei nomi più importanti del distretto di Santa Croce sull’Arno (Pisa) specializzata nella pelletteria di lusso.L’operazione non è stata ancora ufficializzata, ma la notizia sta circolando sulla stampa locale: «Per adesso non posso dire niente, ma a breve ci saranno novità», ha anticipato a margine degli Stati Generali della Pelletteria Italiana a Palazzo Vecchio, ceo di Lvmh Metiérs d’Art, divisione che raggruppa le partecipazioni del gruppo nelle aziende della filiera produttiva.«Vogliamo salvaguardare le eccellenze dei distretti, non solo toscani ma anche del Sud, in Puglia e Sicilia – ha proseguito -. La nostra strategia oggi è acquisire non solo quote di minoranza, ma anche di maggioranza in quelle realtà che non hanno passaggio generazionale e che rischierebbero di veder compromesso il know how, per metterlo a disposizione di tutti, non solo dei nostri marchi».A oggi sono circa una dozzina le manifatture del settore moda di cui Lvmh Métiers d'Art è socio, che insieme totalizzano un fatturato di circa 500 milioni di euro.Quello di Lvmh non è l’unico investimento in Toscana, che sta diventando un distretto manufatturiero sempre più nevralgico per la pelletteria: insieme a Fendi a Bagno di Ripoli, ancheaprirà tra pochi mesi una fabbrica di borse negli spazi lasciati liberi proprio da Fendi a Ponte a Ema, mentredal 2019 produce a Radda in Chianti eè attivo a Scandicci.

a.t.