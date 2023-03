Dopo gli occhiali con Luxottica, ora tocca alla profumeria realizzata in collaborazione con EuroItalia. Brunello Cucinelli è sempre più impegnato a sviluppare il business “extra ready-to-wear”, ma lo fa nello spirito familiare e artigianale che caratterizza la casa di moda con sede a Solomeo.

«Il nostro percorso con Giovanni Sgariboldi di EuroItalia è iniziato tre anni fa, nel 2019. La pandemia ha rallentato l'iniziativa, ma finalmente presentiamo un progetto che per noi rappresenta molto e a cui abbiamo lavorato intensamente», ha raccontato l'imprenditore e stilista Brunello Cucinelli durante la conferenza stampa di lancio, svoltasi nella mattina del 20 marzo al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.

«Come nel caso degli occhiali, questa non sarà una licenza tradizionale. Con Luxottica entriamo nei dettagli, ci confrontiamo costantemente su tutto e stiamo vendendo moltissimo. E anche con i profumi abbiamo sviluppato lo stesso tipo di approccio e ci attendiamo risultati incoraggianti».

Il debutto nei profumi sarà operativo già da oggi: nella boutique di Brunello Cucinelli in via Montenapoleone compariranno due proposte, una maschile e una femminile, che vanno ad aggiungersi alla offerta di ready to wear.

Successivamente, si parla di inizio maggio, le fragranze “Brunello Cucinelli pour Femme” e “Brunello Cucinelli pour Homme” saranno presenti in tutti i negozi monomarca della griffe in Europa e in Medio Oriente, oltre che nel canale specializzato.

Il debutto commerciale negli Stati Uniti è programmato per inizio ottobre, mentre il piano di distribuzione si concluderà con l’Asia a gennaio.

«La nostra conoscenza del mercato e dell'alta tecnologia utilizzata nel nostro settore specifico, ci hanno permesso di trasferire la moda e il design di Brunello Cucinelli in queste creazioni olfattive di lusso e estremamente contemporanee», ha dichiarato Giovanni Sgariboldi, patron di EuroItalia, che oltre a gestire marchi propri sviluppa licenze per altri big del lusso come Versace, Missoni, Moschino e DSquared2.