EssilorLuxottica punta a rilevare la partecipazione del 76,72% di Hal Holding N.V. nella catena di ottica GrandVision.

Il colosso dell’eyewear e delle lenti oftalmiche ha confermato ieri in una nota l’avvio delle trattative con la holding con sede a Curaçao (nelle ex Antille olandesi).

Tuttavia tiene a precisare che «Nessun accordo è stato finora raggiunto e non vi è alcuna garanzia che le discussioni in corso portino ad un accordo». «Inoltre - prosegue la nota - il perfezionamento dell’acquisizione sarà in ogni caso soggetto alle usuali condizioni sospensive, compresa l'approvazione da parte delle competenti autorità antitrust in varie giurisdizioni».

Il prezzo d’acquisto in discussione è 28 euro per azione. «I termini della possibile transazione compreso il prezzo - precisano da EssilorLuxottica - saranno soggetti a continue valutazioni e discussioni nelle prossime settimane e a ulteriori verifiche da parte dei consigli di amministrazione delle società interessate».

e.f.

GrandVision è presente in 44 Paesi con una rete di oltre 7mila punti vendita. Attivo mediante insegne locali affermate (, in Italia), nel 2018 ha totalizzato 3,7 miliardi di euro di ricavi e 237 milioni di utili. Dal 2015 è quotato sul mercato Euronext Amsterdam, dove a metà pomeriggio registra un +8,5%, a 24,86 euro, sulla scia della notizia dell’interesse di EssilorLuxottica.