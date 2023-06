Valorizzare le eccellenze italiane con nuove risorse, per accelerare la crescita del Paese: questo il presupposto del disegno di legge sul Made in Italy, approvato dal Consiglio dei Ministri, che prevede innanzitutto l’istituzione di un Fondo Strategico Nazionale, chiamato anche Fondo Sovrano, con dotazione iniziale di un miliardo di euro, per supportare le filiere strategiche del Paese. 10 milioni di euro sono destinati al potenziamento delle iniziative di autoimprenditorialità e imprenditorialità femminile e 40 milioni andranno a sostenere il settore fieristico.



Adolfo Urso (nella foto), ministro delle Imprese e del Made in Italy, è in volo alla volta di Washington per illustrare le potenzialità del Fondo Sovrano alla comunità finanziaria e imprenditoriale statunitense e agli italiani che operano oltreoceano, in una trasferta costellata di incontri con le istituzioni, gli imprenditori e i rappresentanti del mondo finanziario che durerà fino al 4 giugno.



Il Liceo del Made in Italy, di cui si è molto parlato negli ultimi mesi, diventa realtà: partirà infatti con l’anno scolastico 2024/2025, andando man mano a sostituire l’opzione economico-sociale del Liceo delle Scienze Umane. Il piano di studi si articolerà in materie storico-giuridiche, artistiche, economiche e di mercato (per conoscere principi e strumenti per la gestione d’impresa), oltre a due lingue straniere.



Una funzione di raccordo tra i Licei del Made in Italy e le aziende italiane sarà svolta dalla Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, il cui compito sarà favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. La Fondazione conferirà ogni anno il premio Maestro del Made in Italy a imprenditori che si sono distinti nel trasmettere le proprie conoscenze alle nuove generazioni.



Il 15 aprile diventerà una data importante per l’Italia. In questo giorno, nel 1542, nasceva infatti il genio italiano per eccellenza, Leonardo da Vinci e dal 2024 si celebrerà la Giornata Nazionale del Made in Italy, proposta da Altagamma e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana al ministro Urso.



Un’occasione che, come indica il testo del provvedimento, intende celebrare la creatività e l’eccellenza italiane presso le istituzioni, le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di produzione.



Soddisfatto Matteo Lunelli, presidente di Altagamma: «Artista, scienziato e inventore - dice - Leonardo è stato un talento universale e rinascimentale che ha unito arte e scienza, simboleggiando la capacità creativa e di innovazione delle nostre imprese. Questa giornata potrà valorizzare il comparto di alta gamma nel percepito nazionale e indirizzare le nuove generazioni verso questa industria, che per crescere ha bisogno di loro».



«La Giornata del Made in Italy - conclude Lunelli - sarà l’occasione per far conoscere ai giovani la manifattura italiana e invitarli a visitare le nostre aziende. Diventerà un momento di valorizzazione anche per il comparto industriale dell’alto di gamma, un fiore all’occhiello del Paese che alimenta filiere profondamente radicate nel territorio, con quasi 2 milioni di occupati, contribuendo in maniera decisiva ad arricchire l’immagine dell’Italia nel mondo».



In primo piano inoltre la creazione di un contrassegno ufficiale di origine italiana delle merci con la dizione Made in Italy, per la promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni. Si prevede di utilizzare la Blockchain per certificare le filiere e creare un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni conformi alla normativa in vigore per la tracciabilità delle filiere stesse, nel contesto di più ampi investimenti nei nuovi strumenti digitali.



Da citare infine il capitolo sulla lotta alla contraffazione, con l’introduzione di modifiche del sistema sanzionatorio e del codice di procedura penale in materia, riorganizzando gli uffici e attivando misure destinate alla formazione specialistica dei magistrati per contrastare al meglio i falsi.

a.b.