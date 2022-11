Tra luglio e settembre l’e-tailer tedesco Zalando ha totalizzato 2,35 miliardi di euro di ricavi, in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gross merchandise volume-gmv ha invece registrato un incremento del 7% a 3,3 miliardi. L’ebit rettificato è passato da 10 a 13 milioni, mentre il margine è aumentato dallo 0,4% allo 0,6%.



Tuttavia, il trimestre ha chiuso con una perdita di 35,4 milioni, lievitata dal precedente rosso di 8,4 milioni.



Il fashion e-commerce tedesco ha confermato gli obiettivi per l’intero esercizio annunciati in giugno, puntualizzando però che si collocheranno nella parte bassa dei range attesi. Il gmv dovrebbe crescere del 3%-7% e il fatturato nell’intervallo 0%-3%. Il risultato operativo adjusted è atteso nel range 180-260 milioni.



Come fanno notare dalla società, nel quarter il numero di consumatori attivi è progredito dell’8%, rispetto al terzo trimestre 2021, superando la soglia dei 50 milioni. La profittabilità ha beneficiato dell’introduzione di un ordine minimo, che ha indotto i consumatori a incrementare le dimensioni del carrello o, in alternativa, pagare delle commissioni per le consegne (uno dei costi maggiori per le piattaforme e-commerce).

Il gruppo, fondato a Berlino nel 2008, sembra soffrire meno di altri competitor della situazione attuale, condizionata dall’inflazione e dai timori di recessione. In mattinata alla Borsa di Francoforte le azioni stanno crescendo del 3,58% al prezzo di 23,70 euro per azione, che corrisponde a una capitalizzazione di 6,25 miliardi di euro. Da inizio anno però i titoli hanno perso circa il 66% del loro valore.