«Stiamo vivendo un cambio culturale e di mindset senza precedenti per il nostro Paese». È un’opinione condivisibile quella di Paolo Montefusco, ceo di Harmont&Blaine, brand conosciuto per la sua reinterpretazione del Mediterranean lifestyle, che dal 2014 ha aperto il capitale sociale al fondo di investimento Clessidra.

Da quando il Covid-19 ha segregato le persone in casa e spento le luci nei negozi nelle città, è cambiato tutto: i potenziali consumatori, anche quelli meno web-addicted, si sono orientati sempre più al digitale, approcciando per la prima volta l’e-commerce o utilizzandolo in modo più massiccio.

«Nell’ultimo mese le vendite online – racconta il ceo del marchio - sono cresciute di oltre il 150% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, di cui oltre il 60% in Italia con il 53% di nuovi utenti».

Un’impennata degli acquisti in Rete che ha spinto Harmont&Blaine a investire ulteriormente nel digitale e a lanciare a tempi record, in collaborazione con Giglio Group, «un sito parallelo – spiega Montefusco – dedicato a gestire tutti gli invenduti causa lockdown dei negozi, e a sviluppare una soluzione digitale in grado di consentire nei prossimi mesi uno shopping virtuale che dia ai punti vendita degli strumenti nuovi per dialogare ed entrare in contatto con i clienti, in modo diretto e personale».

Le iniziative virtuali andranno inoltre a permeare altri aspetti del business, perché l’azienda partenopea sta adottando soluzioni innovative anche per supportare la campagna vendite della primavera-estate 2021, con «una showroom digitale che aiuti a raccontare la collezione sia da un punto di vista emozionale che di contenuti tecnici e che sia fruibile da ogni parte del mondo».

«Il bassotto è un animale tenace, che non si ferma, ma per il futuro – conclude Montefusco - al di là di tutto quello che è doveroso portare avanti come brand, sarà necessario e fondamentale fare squadra, non solo al nostro interno ma anche tra aziende del settore, con il Paese e con l’Europa».

In linea con questa ottica di impegno condiviso, Harmont&Blaine ha lanciato la campagna charity #Unbassottoperlaricerca, un progetto nato con la volontà di supportare chi sta lavorando per trovare una cura al Covid-19.

Sul sito harmontblaine.com sono infatti in vendita quattro differenti, iconici bassotti di peluche, il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, il primo ad aver isolato il virus in Italia.