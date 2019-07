La joint venture ad azionariato esclusivo Neptune ha già preso il via con i lavori di Amsterdam The Style Outlets, il primo outlet centre nell’area metropolitana della città che sarà inaugurato nell’autunno 2020.

Frutto della società specializzata in investimenti immobiliari, Neinver, e di Nuveen Real Estate, il centro ospiterà noti brand locali e internazionali nel territorio di Randstad con 115 negozi distribuiti su 19.000 metri quadri di Gla (superficie lorda affittabile).

«Siamo entrati in una nuova fase di sviluppo, segnata da un’accelerazione dei lavori di costruzione. Stiamo riscuotendo grande interesse da parte dei marchi premium, con il 70% della Gla già contrattualizzato - ha dichiarato Marcel Herben, centre manager di Amsterdam The Style Outlets –. L’apertura creerà 600 posti di lavoro e puntiamo a essere una destinazione internazionale per il turismo e l’economia».

Alla cerimonia di avvio ai lavori erano presenti diverse autorità locali, tra cui l’assessore comunale di Haarlemmermeer, Marja Ruigrok, e il direttore europeo marketing e retail di Neinver, Sebastian Sommer.