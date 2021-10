Dopo l'apertura al mondo streetwear con la collezione “Life at Large” lo scorso febbraio, il lancio del beachwear in primavera e la presentazione di una capsule di soli abiti da sera durante l'ultima edizione di Milano Moda Donna, The Attico lancia un nuovo progetto nell'ottica di potenziare la gamma prodotto: la pelletteria.

Da domani 22 ottobre, il brand italiano, fondato e guidato creativamente da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, metterà a disposizione sul suo e-shop e su Net-a-Porter una collezione di borse battezzata "Last Minute", che comprende otto modelli.

«In passato proponevamo principalmente piccole buste realizzate con i materiali che usavamo per i nostri vestiti, ora stiamo svelando una collezione completa di borse in pelle che completano davvero la nostra offerta di prêt-à-porter» ha raccontato a wwd.com Gilda Ambrosio, aggiungendo che c'è voluto un anno per sviluppare la linea.

Dopo il debutto su Net-a-Porter e nello shop online di The Attico (che dal 2018 è controllato al 49% dal fondo Archive che fa capo alla famiglia di Remo Ruffini), la collezione sarà disponibile presso 30 retailer in tutto il mondo, con prezzi retail compresi tra i 500 e i 1.000 euro circa.