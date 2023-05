L’anno che segna il 40esimo anniversario dalla fondazione non sta andando nel migliore dei modi per Moschino che, viste uscire dall’organigramma una per volta - e a distanza ravvicinata - figure chiave non ancora sostituite come il direttore creativo (Jeremy Scott), il direttore generale Stefano Secchi e il capo degli Usa (Michelle Stein), fa ora i conti con una trimestrale del gruppo Aeffe, di cui fa parte, in calo e proprio a causa sua.

Nel primo trimestre del 2023 la società ha registrato ricavi per 93,2 milioni di euro, in calo dell'8,2% rispetto ai 101,6 milioni ottenuti nei primi tre mesi dello scorso anno. A parità di tassi di cambio, il giro di affari sarebbe diminuito dell'8,2%.

In forte calo il margine operativo lordo, passato da 20,4 milioni di euro a 12,3 milioni di euro; di conseguenza la marginalità è scesa dal 20,1% al 13,2%. Aeffe ha terminato lo scorso trimestre con un risultato netto negativo per 0,3 milioni di euro, che si confronta con l'utile di 8,9 milioni contabilizzato nel primo trimestre del 2022.

A fine marzo 2023 l'indebitamento netto era salito a 245,8 milioni di euro, rispetto ai 231,8 milioni di inizio anno.

Secondo il presidente del gruppo, Massimo Ferretti, i risultati del primo trimestre dell’anno sono il frutto del piano di riorganizzazione strategico che il Gruppo Aeffe ha avviato nel 2022 e che ha visto maggiormente coinvolto proprio Moschino.

«La razionalizzazione delle linee del brand Moschino e l’acquisizione del controllo diretto della distribuzione del marchio sul mercato cinese – ha sottolineato Ferretti - hanno sicuramente avuto un effetto sui risultati del primo trimestre, ma crediamo che queste mosse saranno strumentali per la crescita ed evoluzione del brand e del gruppo».

«Al contempo, la crescita riportata dai brand Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini e soprattutto dal marchio Pollini, oltre che le positive performance del network retail di Moschino in Asia – ha proseguito -, ci rendono fiduciosi sulle future opportunità di consolidamento e crescita del gruppo già a partire dal 2024».

Dal comunicato si apprende che il consiglio di amministrazione di Aeffe ha deliberato il rinnovo del contratto di consulenza stilistica ad Alberta Ferretti (che è tra gli azionisti di riferimento e ricopre la carica di amministratore esecutivo di Aeffe). Per il suo ruolo di direttore creativo della griffe che porta il suo nome, riceverà fino a maggio 2025 un compenso di 1 milione di euro annui.