Per McArthurGlen la riapertura di 18 dei suoi 25 centri dopo il lockdown coincide con l'annuncio di un pacchetto di aiuti per l'affitto predisposto, fino alla fine di quest'anno, per i brand partner.

È stato lo stesso presidente del gruppo, J.W. (Joey) Kaempfer, Jr., a informare i marchi presenti nelle cittadelle dello shopping delle nuove misure predisposte in loro aiuto e che prevedono che dal primo aprile fino al 3 giugno, per i centri rimasti chiusi, McArthurGlen rinuncerà al minimo garantito, al variabile sul fatturato e agli addebiti delle spese marketing. Dopo la riapertura dei centri, l'azienda rinuncerà al minimo garantito. Inoltre dall'1 luglio fino al 31 dicembre, la società addebiterà il valore maggiore tra variabile e minimo garantito o alternativamente il minimo garantito ridotto.



«Il nostro settore - sono le parole di Kaempfer - ha dovuto affrontare sfide senza precedenti a causa della pandemia Covid-19. I nostri brand partner sono al centro dell'attività di McArthurGlen, quindi sapevamo di dover fare qualcosa per aiutarli a superare questa crisi. Con il supporto economico predisposto, ci auguriamo di poter contribuire a una più rapida ripresa del nostro business».

I primi centri McArthurGlen a chiudere a causa della pandemia sono stati i 5 designer outlet in Italia il 12 marzo, mentre l'ultimo a fermarsi è stato Roosendaal nei Paesi Bassi il 25 marzo.



Con l'entrata in vigore di nuove misure di salute e sicurezza, il Designer Outlet Parndorf in Austria ha riaperto il 17 aprile, seguito dai restanti centri di McArthurGlen nel Nord Europa, quindi Francia e Belgio l'11 maggio. Le strutture del gruppo che hanno potuto ricominciare a operare per ultimi il 18 maggio sono quelli presenti in Italia e in Grecia seguiti da Vancouver, in Canada, il 19 maggio. La società spera di poter riaprire presto in Regno Unito e a Malaga, in Spagna, nelle prossime settimane.

Attualmente, circa 2mila negozi sono stati riaperti dai brand partner nei centri del gruppo, che rappresentano quasi il 70% del numero totale di negozi.

Parallelamente alla ripartenza di buona parte delle strutture esistenti, McArthurGlen continua con due nuovi sviluppi attualmente in costruzione: Paris-Giverny Designer Outlet, 50 minuti a ovest della Torre Eiffel, e West Midlands Designer Outlet, 35 minuti a nord di Birmingham, in Inghilterra (nella foto, il Serravalle Designer Outlet).