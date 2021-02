Effetto Covid sui conti di Otb, che nel 2020 ha registrato vendite pari a 1,31 miliardi di euro, in diminuzione del 14,3% rispetto a 1,53 miliardi di euro nel 2019. E se nel 2019 tutti i marchi del gruppo che fa capo a Renzo Rosso avevano messo a segno incrementi delle vendite, nel 2020 il best performer è Maison Margiela.

La griffe disegnata da John Galliano, infatti, ha messo a segno un aumento del 20% dei ricavi, registrando una crescita in tutte le aree geografiche e canali di distribuzione. A livello di gruppo, il canale online è cresciuto di oltre il 26% nei suoi canali diretti.

Diesel si è dimostrato il marchio più pronto ad agganciare la rivoluzione digitale e grazie al lancio della sua piattaforma omnicanale Moon, ha visto aumentare le vendite e-commerce, che attualmente rappresentano il 13,3% dei ricavi totali, rispetto al 7,9% dell'anno precedente.

Il canale online, considerando anche le vendite indirette (marketplace e e-tailer), rappresenta oggi più del 24% del business totale di Diesel.



La posizione finanziaria netta del gruppo, a cui oltre a Diesel e Maison Margiela fanno capo anche i brand Marni, Viktor & Rolf e Amiri, oltre a Staff International (braccio operativo) e Brave Kid (divisione kidswear), rimane positiva ed è migliorata di oltre 50 milioni di euro nel 2020, attestandosi a quota 175 milioni di euro, rispetto ai 124 del 2019, anche tenendo conto di investimenti in crescita rispetto all’anno precedente e dell’impatto della pandemia, in particolar modo nel primo semestre.



Alla luce di questi risultati, il gruppo Otb si dice pronto a confermare gli obiettivi di crescita organica previsti, e di rendere possibile un allargamento dell’attuale perimetro societario anche attraverso nuove operazioni sul mercato.



E proprio sul fronte di nuove possbili acquisizioni, potrebbero esserci ben presto delle novità, visto che da tempo Otb sta portando avantio una trattativa con Onward Holdings per rilevare Jil Sander.