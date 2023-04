Una nuova boutique monomarca appena inaugurata nel Quadrilatero della moda di Milano, il potenziamento dell’e-commerce (che dal secondo semestre dell’anno proporrà anche articoli in vitello e non solo in pellami preziosi) e la voglia di ampliare il perimetro della propria attività, lanciando una linea home durante l’ormai imminente design week. Bianchi e Nardi 1946 ha intenzione di concentrare nel giro di pochi mesi una serie di novità, che gettano le basi di una strategia di riposizionamento del marchio.

L’opening di un punto vendita in via Bagutta 18, che va ad aggiungersi alle due boutique già attive a Firenze, in via Vacchereccia e presso l’hotel Four Seasons, è la novità che più di tutte riassume il cambiamento del brand di pelletteria, che fa capo alla storica azienda di pelletteria toscana Bianchi e Nardi 1946, con sede a Scandicci nei pressi di Firenze.

Il marchio, presente sul mercato dal 2014, è affidato alla direzione creativa di Alessandro Fumagalli (ex designer di Furla). Ha chiuso il 2022 con un fatturato di 1,5 milioni di euro, in crescita del 50% rispetto all’esercizio precedente, e si prepara a crescere ulteriormente grazie al rafforzamento del canale retail fisico e virtuale.

In attesa che si concretizzino una serie di opening internazionali, legati a partnership in fase di definizione per i mercati americano e medio orientale, la sfida è ora quella di trasformare lo store di Milano in una destination per i turisti che stanno tornando in massa nel capoluogo lombrardo.

Per attrarre un consumatore di lusso, Bianchi e Nardi ha deciso di non accontentarsi delle collezioni di borse simbolo del suo heritage (come la limited edition Il giardino dell’Eden, novità di stagione), ma anche tutti i mobili d’arredo presenti in boutique potranno essere riprodotti e customizzati su richiesta, secondo i gusti personali dei clienti.

La crescita del business per Bianchi e Nardi 1946 arriverà anche dal canale online, che dalla seconda metà del 2023 riguarderà pure le proposte in pelle di vitello che, a differenza dei pellami pregiati, non necessita di lunghe tempistiche di realizzazione e spedizione, incentivando quindi gli acquisti.