Nuova coppia d’attacco nell’occhialeria: Lapo Elkann ha annunciato che la sua società, Italian Indipendent, ha firmato un accordo di licenza globale con Cr7, il brand di Cristiano Ronaldo, facendo così volare il gruppo di eyewear a Piazza Affari, segnando un rialzo teorico vicino al 50%.

Il calciatore della Juve e il rampollo di casa Agnelli (che della Juventus è il proprietario) lavoreranno a stretto contatto per cinque anni per la realizzazione delle linee di occhiali, che vedono anche la partnership con Polaris Sports, una delle società leader nella rappresentazione dei diritti di immagine degli atleti.

«Aver ottenuto la licenza eyewear Cr7 è un tassello importante nel nostro percorso di crescita – commenta Lapo Elkann, fondatore e direttore creativo di Italian Indipendent -. Lavoriamo con passione e perseveranza, per questo siamo diventati una realtà in grado di attrarre brand riconosciuti a livello globale».

Grazie all’accordo appena siglato, il gruppo attivo nel settore dell’occhialeria potrà sviluppare ulteriormente i canali distributivi nei maggiori mercati mondiali, facendo leva sia sulle reti tradizionali, sia sul retail digitale, grazie anche alla forza della fan base che il calciatore vanta in tutto il mondo.

La collezione firmata è stata interamente ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo, ma verrà svelata in anteprima mondiale solo al Mido 2020. Per trovarla nei negozi e sulle migliori piattaforme e-commerce si dovrà aspettare la primavera/estate 2020.

«Sono sempre stato appassionato di occhiali e ho sempre voluto avere una mia linea – dice Cristiano Ronaldo -. Con Italian Indipendent abbiamo lavorato per un anno sul design e sul processo creativo, condividendo la stessa attitudine e attenzione ai dettagli».