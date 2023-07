Il gruppo spagnolo Mango ha chiuso i primi sei mesi dell'esercizio in corso con un fatturato di 1,45 miliardi di euro, il 20% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e il 30% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Le vendite online sono salite di quasi il 10%, rispetto al primo semestre 2023 e gli utenti sono oltre 150 milioni.



«I nostri clienti - commenta il ceo Toni Ruiz - apprezzano la proposta unica di design e stile e siamo impegnati in un ambizioso piano di espansione internazionale, per continuare a ispirare il mondo con la nostra passione per la moda e il lifestyle. L’ottima evoluzione del primo semestre conferma la validità del nostro modello di business e del nostro ecosistema diversificato di canali e partner».



Presente in 115 mercati, attraverso un network di 2.615 negozi, l’azienda ha realizzato buone performance in tutti i mercati di riferimento e in territori chiave come Spagna, Stati Uniti, Turchia, Italia e India.



Sul mercato domestico Mango prevede 15 nuove aperture entro la fine dell'anno e la ristrutturazione di altrettanti negozi. Altri 15 opening sono in agenda in Italia, dove a fine 2023 l’insegna arriverà a contare 90 store.



L’espansione riguarda pure gli Stati Uniti, dove Mango ha all'attivo 10 punti vendita e prevede di aprirne altri 15 quest'anno, per poi arrivare a 40 nel 2024. Il progetto è far diventare gli Usa uno dei primi cinque mercati in termini di fatturato.



Tra i Paesi emergenti nel mirino c’è l’India, dove il retailer iberico opera con il partner locale Myntra. Il piano di sviluppo in loco prevede 35 opening nel 2023, che porteranno a oltre 110 i negozi nel Paese.



La nuova fase di sviluppo sarà sostenuta da 200 milioni di euro di investimenti, con focus non solo sugli spazi commerciali in sé ma anche sulle tecnologie, la logistica e il nuovo Campus Mango.



Nel corso del primo semestre Mango ha inoltre lanciato Capsule, una collezione donna dedicata agli eventi speciali che impiega materiali come seta, viscosa, taffetà, piume, frange e paillettes e si connota per la cura delle finiture. Sono risultate vincenti le collaborazioni, come quella con il marchio statunitense Simonmiller per il womenswear primavera-estate 2023.



Nel periodo è stata creata, insieme ad altre grandi realtà del settore, l'Associazione per la Gestione dei Rifiuti Tessili, con l'obiettivo di gestire i rifiuti tessili e calzaturieri generati dal mercato spagnolo attraverso lo Scrap-Sistema collettivo di responsabilità estesa del produttore, dando un impulso al riciclo tessile in Spagna, verso un modello circolare di business.



In fatto di sostenibilità Mango è infine impegnato nella protezione e nel ripristino dell’ecosistema marino e in progetti di ripiantumazione della posidonia, pianta marina del Mediterraneo di grande importanza a livello ecologico ed economico.

e.f.