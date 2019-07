Nuova immagine all'insegna dell'upgrading e della razionalizzazione per Gaudì, il marchio di abbigliamento carpigiano che punta ad allineare le collezioni alle attuali esigenze di mercato, in termini di qualità distributiva e di rapporto prezzo/qualità. Anche il network retail si adegua e a settembre riaprono i flagship di Milano e Torino, con il nuovo concept.

Per quanto riguarda la collezione maschile, il marchio ha deciso di accorpare dalla Spring-Summer 2020 le proposte Gaudì e Gaudì Jeans, riducendo il numero di referenze e concentrandosi sui punti di forza come il casual chic. Per questo motivo è stata potenziata la parte legata alla confezione con un’ampia selezione di giacche destrutturate e abiti slim-fit.

Nella linea donna sono stati inseriti materiali nobili come seta e viscosa e fibre naturali, con un innalzamento qualitativo che non va a intaccare la fascia prezzi al pubblico (dai circa 29 euro di una T-shirt, ai 59 euro dei pantaloni, fino a 149 euro delle giacche).

Nel complesso la collezione punta a colpire un target di età ampio: consumatori che vogliono indossare look di tendenza ma allo stesso tempo versatili e adatti a tutti i momenti della giornata. L'offerta spazia infatti dal casual all’elegante, dallo sportswear al fashion.



In parallelo si lavora all'evoluzione del network retail, che si riqualifica in Italia e all’estero, dove sono previste diverse aperture di punti vendita monomarca, in particolare a Dubai dove a settembre inaugureranno due flagship store Gaudì, uno dedicato al ready to wear e uno agli accessori.

Tra la fine di agosto e settembre riapriranno i monomarca di Milano in corso Buenos Aires e di Torino in via Lagrange, che detteranno lo stile dei nuovi punti vendita del brand.

Come riferiscono da Gaudì Trade, l'azienda a cui fa capo il brand, nonché proprietaria del marchio femminile Almagores e dal 2013 licenziataria di Denny Rose, il trend di fatturato è positivo e il 2019 dovrebbe chiudersi in crescita, grazie anche alle strategie di comunicazione e agli investimenti offline e online attuati degli ultimi anni.